ROMA – La corsa Champions più emozionante degli ultimi anni deve ancora assegnare due posti per la massima competizione europea per club. Inter e Atalanta sono favorite dalla classifica e dal calendario ma può ancora succedere di tutto. Andiamo ad analizzare la situazione partendo dalla classifica: Inter terzo con 63 punti, Atalanta quarta con 62 punti, Roma quinta con 59 punti, Torino sesto con 57 punti e Milan settimo, ma ha una partita in meno, con 56 punti.

Corsa Champions, Inter e Atalanta favorite ma Roma, Torino e Milan non mollano.

Come detto, Inter e Atalanta restano favorite per la qualificazione alla massima competizione europea per club ma la matematica dà ancora speranze alle altre. L’Inter potrebbe ipotecare la qualificazione alla Champions League contro il Chievo Verona, già retrocesso in Serie B. Poi i nerazzurri affronteranno Napoli ed Empoli.

L’Atalanta ospiterà il Genoa che, paradossalmente grazie alla Roma, è più tranquillo perché si è portato a più 4 sulla zona retrocessione ma ovviamente non è ancora salvo. Poi l’Atalanta se la vedrà con la Juventus e con il Sassuolo.

La Roma insegue l’Atalanta partendo dalla sfida contro la Juventus. I bianconeri saranno decisivi in questa corsa Champions perché affronteranno prima i giallorossi e poi i bergamaschi. Poi la Roma giocherà contro Sassuolo e Parma, due squadre che sono già salve.

Il Torino deve giocare ancora contro Sassuolo, già salvo, Empoli, in corsa per non retrocedere, e Lazio, che all’ultima giornata potrebbe non avere più obiettivi di classifica.

Il Milan cercherà la vittoria contro il Bologna per agganciare la Roma al quinto posto in classifica (è in vantaggio negli scontri diretti con i giallorossi). Poi i rossoneri sfideranno Fiorentina, Frosinone e Spal, tre squadre che non hanno più obiettivi di classifica.

Riportiamo di seguito lo schema con le partite delle squadre che sono in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Corsa Champions, il calendario di Inter, Atalanta, Roma, Torino e Milan.