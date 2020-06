Champions e Europa League, le date delle partite: Final Eight a Lisbona e in Germania (foto Ansa)

NYON (SVIZZERA) – L’ufficialità dovrebbe arrivare il 17 giugno ma diverse media hanno già pubblicate le date delle partite di Champions e Europa League.

I due trofei verranno assegnati attraverso due Final Eight. Quella di Champions League si giocherà a Lisbona mentre quella di Europa League sarà disputata in Germania in più città.

Prima delle Final Eight, dovranno essere concluse le partite restanti degli ottavi di finale di entrambe le competizioni.

La Juventus dovrebbe scendere in campo contro il Lione a Torino il 7 agosto. Il giorno dopo, il Napoli dovrebbe essere di scena a Barcellona.

La Juve deve ribaltare la sconfitta per 1 a 0 maturata a Lione mentre il Napoli riparte dall’uno a uno del San Paolo.

Le partite delle italiane non sono le uniche che mancano, si deve giocare anche in ritorno di Bayern Monaco-Chelsea, a Monaco di Baviera, e di City-Real, a Manchester.

Archiviate queste partite, si procederà con la Final Eight di Champions League.

Le partite verranno disputate, quasi certamente a porte chiuse, in due stadi: il Da Luz e il José Alvalade di Lisbona.

I quarti di finale dovrebbero essere disputati il 12, il 13, il 14 e il 15 di agosto.

Le semifinali dovrebbero essere disputate il 18 e il 19 agosto.

La finalissima dovrebbe essere disputata il 23 agosto.

Non solo la Champions, ecco le indiscrezioni sull’Europa League.

Passiamo all’Europa League. In particolare agli ottavi di finale.

Le squadre che hanno già giocato la gara di andata giocheranno il ritorno negli stadi già previsti.

Roma e Inter, che non ancora non hanno disputato la gara di andata, giocheranno le loro sfide in Germania (sede della Final Eight) in gare secche.

La Final Eight tedesca verrà disputata in quattro città: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia (che dovrebbe essere la sede della finale del 21 agosto).

Ci sono già anche delle indiscrezioni per le prossime finali europee. La Supercoppa Europea dovrebbe essere disputata a Budapest il 24 settembre.

La Champions League avrebbe già scelto le sedi delle prossime due finali. Si parla di Istanbul nel 2021 e di San Pietroburgo nel 2022.