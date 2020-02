ROMA – Alessandro Florenzi e Jordi Alba dovrebbero saltare le partite contro le squadre italiane in Champions League. L’ex terzino destro della Roma è costretto al letto dalla varicella e non dovrebbe recuperare in tempo per la partita di Champions League del suo Valencia contro l’Atalanta. Jordi Alba è uscito dal campo durante Barcellona-Getafe per un infortunio all’adduttore della gamba destra, non dovrebbe recuperare in tempo per il Napoli.

Niente Champions per Florenzi. Espulsione e varicella, l’avvio con il Valencia è da incubo.

L’avventura di Alessandro Florenzi a Valencia subisce un brusco stop. L’ex capitano della Roma, infatti, dopo aver esordito nella vittoria interna contro il Celta di Vigo e aver invece rimediato un rosso diretto nella seconda uscita contro il Getafe (sconfitta per 3-0), rischia di stare lontano dai campi per un bel po’ a causa della varicella.

Florenzi – come comunicato da una nota ufficiale della società spagnola – rimarrà in costante osservazione da parte dello staff medico. Il Valencia non ha fornito indicazioni circa un suo possibile recupero, ma è ipotizzabile uno stop di almeno tre settimane:

a questo punto sembra quasi impossibile che l’ex giocatore della Roma possa essere a disposizione per la gara d’andata di Champions contro l’Atalanta di Gasperini in programma mercoledì prossimo mentre dovrebbe riuscire a recuperare per il ritorno, che si giocherà al Mestalla il 10 marzo. (fonte ANSA).