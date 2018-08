TORINO – E’ il giorno dei sorteggi di Champions League. La Juventus è stata inserita nel girone H con Manchester United, Valencia e Young Boys. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è stata inserita in un girone insidioso ma abbondantemente alla sua portata. Il Manchester United è in crisi in Premier League e José Mourinho è a rischio esonero. Il Valencia gioca un buon calcio ma non ha il blasone dei bianconeri e lo Young Boys è una matricola con possibilità quasi inesistenti di qualificazione [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

I bianconeri hanno acquistato Cristiano Ronaldo per vincere la competizione. Lo scorso anno, la corsa della Juventus venne interrotta da alcune decisioni arbitrali discutibili proprio contro il Real Madrid di un Cristiano Ronaldo che la trafisse di rovesciata e dal dischetto. La finale della competizione verrà disputata al Wanda Metropolitano di Madrid.