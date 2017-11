ROMA – Qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ancora possibile per le italiane, ecco tutte le combinazioni per l’ultimo turno della fase a gironi.

La situazione della Juventus

La Juventus ha conquistato un punto d’oro contro il Barcellona perché le consente di mantenere un punto di vantaggio sullo Sporting Lisbona. Per essere certa del passaggio del turno, senza guardare alla partita tra Barcellona e Sporting, dovrà vincere in Grecia contro l’Olympiacos. Se la Juve dovesse perdere o pareggiare in Grecia, dovrà sperare che lo Sporting non vinca a Barcellona. La Juve non ha alcuna possibilità di qualificarsi come prima del girone perché ha lo scontro diretto a sfavore contro il Barcellona.

La situazione della Roma

Dopo la sconfitta di Madrid, la Roma è seconda con due punti in meno del Chelsea ma con due punti in più dell’Atletico. Per essere certa della qualificazione, la Roma dovrà battere il Qarabag allo Stadio Olimpico. Se la Roma dovesse pareggiare o perdere, dovrebbe sperare che l’Atletico Madrid non vinca a Londra contro il Chelsea anche perché la Roma ha lo scontro diretto a sfavore nei confronti della squadra allenata da Diego Simeone. Per passare come prima, la Roma dovrebbe vincere contro il Qarabag e sperare in un passo falso del Chelsea.