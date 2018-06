Champions League 2018/2018, il mini-torneo preliminare tra Drita, La Fiorita, Santa Coloma e Lincoln Red Imps

ROMA – Tra il 26 e il 29 giugno, in Gibilterra, mentre il resto del mondo è concentrato sui Mondiali in Russia, si giocherà il mini-torneo preliminare della Champions League 2018/2019. Mini torneo a cui parteciperanno Drita (dal Kosovo), La Fiorita (San Marino), FC Santa Coloma (Andorra) e Lincoln Red Imps (Gibilterra).

La vincente del minitorneo si qualificherà per il primo turno di qualificazione della Champions League che si giocherà poi tra il 10/11 e 17/18 luglio. Come funziona? Il turno preliminare è un mini-torneo a quattro squadre con semifinali e finale (tutte su gara secca). Quest’anno il torneo si giocherà in Champions League. Il sorteggio è stato effettuato lo scorso 12 giugno.

Il calendario:

Semifinali turno preliminare – 26 giugno

FC Santa Coloma (AND) – Drita (KOS)

La Fiorita (SMR) – Lincoln Red Imps (GIB)

Finale turno preliminare – 29 giugno

La Fiorita (SMR)/Lincoln Red Imps (GIB) – FC Santa Coloma (AND)/Drita (KOS)

Le tre squadre sconfitte invece retrocederanno al secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

La Fiorita quest’anno ha vinto il campionato di San Marino. La squadra sammarinense, infatti, ha battuto in finale (1-0) Folgore.

Fin qui, non sono andate benissimo le partecipazioni europee de La Fiorita. Nel 2012 è stata sconfitta dai lettoni del Liepajas Metalurg (0-2, 0-4), nel 2013 da La Valletta (0-3, 0-1) e nel 2014 dagli estoni del Levadia Tallinn (0-1, 0-7).

Nel 2015 arriva il primo (e unico) gol ma arrivano altre due sconfitte contro il Vaduz (Liechtenstein): 0-5 e 1-5.

Nel 2016 altre due sconfitte nette contro gli ungheresi del Debrecen (0-5, 0-2). L’anno scorso la sconfitta è stata meno pesante contro il Linfield (Irlanda del Nord): 0-1 e 0-0.

Quest’anno La Fiorita tenterà di nuovo l’impresa schierando anche tre italiani: Damiano Tommasi (che dal 2015 gioca con i sammarinesi nei preliminari), il giornalista Sky Alessandro Alciato e il conduttore Alessandro Cattelan.