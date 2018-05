Champions League 2018-2019, in che fascia saranno le italiane

ROMA – C’è ancora qualcosa da decidere ma la Champions League 2018-2019 ha preso forma. Resta da capire quali squadre accederanno dopo i turni preliminari (che partiranno a luglio, ma avranno il proprio clou ad agosto) al tabellone principale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Logico dunque chiedersi quale sarà la disposizione delle 4 italiane (Juventus, Napoli, Roma e Inter) nelle fasce di sorteggio.

Partiamo dalla prima fascia che, su decisione della UEFA, verrà riservata non in base al ranking ma molto più semplicemente alle squadre campioni, ovvero a quelle che hanno vinto i rispettivi campionati (i primi sei nel ranking) più la detentrice del trofeo (una tra Liverpool e Real Madrid) e la vincitrice dell’Europa League (Atletico Madrid). Ci sono dunque la Juventus, il Manchester City, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain e la Lokomotiv Mosca (il campionato russo è sesto nel ranking UEFA, quindi prima fascia).

Nella seconda fascia invece è il discorso è più complesso: per ranking sono sicure del posto Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Borussia Dortmund e il Napoli. La Roma invece è in sospeso: dovrebbe sperare che il Liverpool non vinca la Champions League e che, contestualmente, Benfica e Basilea (avanti nel ranking) non si qualifichino agli spareggi. L’Inter sarà in quarta fascia.

Champions League 2018-2019, data sorteggio

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 si terrà il prossimo 30 agosto 2018. Ecco invece nel dettaglio le date in cui si disputeranno le partite della fase a gironi:

Prima giornata 18–19 settembre 2018;

Seconda giornata 2–3 ottobre 2018;

Terza giornata 23–24 ottobre 2018;

Quarta giornata 6–7 novembre 2018;

Quinta giornata 27–28 novembre 2018;

Sesta giornata 11–12 dicembre 2018.