Champions League 2019-2020, le possibili avversarie delle italiane (Juventus, Napoli, Atalanta e Inter)

ROMA – Il campionato italiano di calcio di Serie A è terminato, le squadre che si sono qualificate alla Champions League 2019-2020 sono Juventus (campioni d’Italia in carica), Napoli (secondo classificato), Atalanta (terza classificata) e Inter (quarto classificato). Per l’Atalanta, si tratta della prima storica qualificazione in Champions League mentre per le altre tre squadre si tratta di una conferma nella massima competizione europea per club. Atalanta e Inter si sono aggiudicate un posto nell’Europa che conta al termine di un duello entusiasmante con Milan e Roma, squadre costrette alla partecipazione in Europa League con la Lazio.

Champions League 2019-2020, le possibili avversarie delle formazioni italiane.

GIRONI DI Champions L. 2019-2020

Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Juventus, Napoli, Atalanta, Inter

Bayern Monaco, Dortmund, Lipsia, Bayer Leverkusen

Psg, Lilla

Zenit San Pietroburgo, Lokomotiv Mosca

Benfica

Shakhtar Donetsk

Genk

Galatasaray

Red Bull Salisburgo

Arsenal o Lione (in base a chi vincerà l’Europa League).

PLAYOFF Champions L. 2019-2020

Young Boys

Slavia Praga.

TERZO TURNO Champions L. 2019-2020

Ajax

Paok Salonicco

Lione* (se l’Arsenal vince l’Europa League, altrimenti sarà direttamente al girone)

Dinamo Kiev

Krasnodar

Brugge

Porto.

SECONDO TURNO Champions L. 2019-2020

Dinamo Zagabria

Maccabi Tel Aviv

Copenaghen

APOEL

Viktoria Plzen

PSV

Basilea

Olympiacos.