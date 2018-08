Sorteggiati gli otto gironi della Champions League 2018-2019 che prenderà il via il 18 e 19 settembre e si concluderà il 1 giugno con la finalissima allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Novità negli orari delle partite della fase a gruppi: da questa edizione due match verranno giocati alle 18:55 e i restanti sei alle 21 (all’ultimo turno necessaria la contemporaneità). Mancherà però la Var, di cui molto si è discusso, un sistema che ancora non convince i vertici della federazione continentale.

I gironi delle italiane: per la Juventus, girone H, gruppo abbastanza difficile con Manchester United e Valencia. La quarta sorteggiata sono gli svizzeri dello Young Boys. Sorteggio benevolo per la Roma che dovrà affrontare oltre il Real Madrid, i russi del Cska Mosca e i cechi del Viktoria Plzen. Male Napoli e Inter. Per gli azzurri di Carlo Ancelotti ci saranno il Psg di Neymar-Cavani-Mbappè e il Liverpool di Salah (e la Stella Rossa). Per Spalletti invece Barcellona, Tottenham e Psv.

GRUPPO A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Brugge.

GRUPPO B: Barcellona, Tottenham, Psv Eindhoven, INTER.

GRUPPO C: Paris Saint-Germain, NAPOLI, Liverpool, Stella Rossa.

GRUPPO D: Lokomotiv Mosca, Porto, Schalke, Galatasaray.

GRUPPO E: Bayern Monaco, Benfica, Ajax, Aek Atene.

GRUPPO F: Manchester City, Shakhtar, Lione, Hoffenheim.

GRUPPO G: Real Madrid, ROMA, Cska Mosca, Viktoria Plzen.

GRUPPO H: JUVENTUS, Manchester United, Valencia, Young Boys.