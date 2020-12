Champions League, Inter agli ottavi se vince ma evita il “biscotto” Real-Borussia (il pari)

Champions League, Inter bella e vincente nella penultima giornata del girone eliminatorio. Il 3 a 2 in casa del Borussia Moenchegladbach è un successo che consente ai nerazzurri si sperare nella qualificazione.

Deve vincere la prossima settimana nell’ultima giornata contro gli ucraini dello Shaktar Donetsk che ieri hanno battuto il Real Madrid.

E contestualmente sperare che Real e Borussia non finisca in pareggio: si materializza cioè l’incubo di un “biscotto”, un pari di comodo qualificherebbe infatti entrambe le squadre.

Champion League, Inter ultima nel girone, primo il Borussia

La classifica aggiornata a un turno dal termine vede in testa il Borussia Moenchengladbach con 8 punti, Shakhtar Donetsk e Real Madrid a 7, Inter a 5. Il prossimo turno prevede appunto: Inter-Shakhtar Donetsk e Real Madrid-Borussia.

Con un Lukaku così sperare nella qualificazione un obbligo

Inter batte Borussia Monchengladbach 3-2 in una partita valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League giocata al Borussia Park di Monchengladbach

Ci pensa sempre lui. Romelu Lukaku si carica ancora l’Inter sulle sue larghe spalle e fa ancora sperare i nerazzurri nella rincorsa agli ottavi di Champions League.

L’aria di Germania fa bene al bomber belga, in una serata piena di emozioni, che passa dalle tinte del fallimento a quelle della speranza, con pure un brivido finale.

Il Borussia Moenchengladbach va ko per 3-2, lasciando la porta aperta per l’Inter di poter passare per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta dal 2011/12, in un girone sempre più pazzo.

La vittoria dello Shakhtar Donetsk a sorpresa contro il Real Madrid infatti lascia tutto aperto verso l’ultima giornata, in programma la prossima settimana. (fonte Ansa)