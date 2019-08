ROMA – Oggi 29 agosto, a partire dalle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo, sono in programma i sorteggi della fase a girone della Champions League. In lizza anche le quattro italiane (Juve, Napoli, Inter e Atalanta), che aspettano di conoscere le loro avversarie che verranno fuori dall’urna.

Nella fase a gironi ricordiamo che non possono affrontarsi squadre della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo Uefa, le squadre di Russia e Ucraina (Zenit, Lokomotiv Mosca e Shakhtar) non possono essere inserite nello stesso gruppo.

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, JUVENTUS, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea.

Seconda fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, NAPOLI, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax.

Terza fascia: Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Valencia, INTER, Dinamo Zagabria, Bruges.

Quarta fascia: Genk, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa, ATALANTA, Lille, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga.

Le partite della prima giornata della fase a gironi si giocheranno martedì 17 e mercoledì 18 settembre, la seconda giornata il 1 e il 2 ottobre, la terza il 22 e 23 ottobre, la quarta il 5 e 6 novembre, la quinta il 26 e 27 novembre e la sesta il 10 e l’11 dicembre. Il sorteggio degli ottavi di finale sarà il 16 dicembre. Le gare d’andata saranno invece il 18, 19, 25 e 26 febbraio 2019, mentre quelle di ritorno saranno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Il 20 marzo l’Uefa sorteggerà gli accoppiamenti per i quarti e le semifinali. L’andata dei quarti di finale sarà il 7 e l’8 aprile, il ritorno una settimana più tardi. Le semifinali invece saranno il 28 e 29 aprile e il 5 e 6 maggio. La finalissima sarà sabato 30 maggio allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Il sorteggio, per gli appassionati, potrà essere seguito in diretta tv su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Sky Sport Collection ed in streaming sul sito skysport.it e sul canale Eurosport 1 della piattaforma DAZN.