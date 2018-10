GENOVA – La grande pallanuoto torna su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo, con le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2018/19, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che ha visto la squadra ligure arrivare seconda nella passata edizione, superata solo dai greci dell’Olympiakos, vittoriosi nella finale di Genova del 9 giugno scorso.

Sky Sport trasmetterà tutte le partite di Champions League dei biancocelesti, dalla Regular Season alla Final 8, in programma ad Hannover, in Germania, dal 6 al 9 giugno 2019.

Per la stagione regolare, saranno in tutto 13 i match in onda, di cui 11 in esclusiva, con Sky che sarà “Media Partner” della Pro Recco e “Official Broadcaster” degli incontri giocati dai biancocelesti.

Su Sky Sport anche le due sfide con l’altra italiana impegnata in LEN Champions League, l’AN Brescia. Proprio la partita contro i bresciani, sarà la prima a essere trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204) sabato 3 novembre in diretta alle ore 19. Valido per la seconda giornata, il match si giocherà in casa dell’AN, al Centro Natatorio di Mompiano.

La Pro Recco ha esordito nel torneo europeo battendo in trasferta i serbi della Stella Rossa, con il risultato di 14-7.

La Pro Recco su Twitter

📺 #Champions su @SkySport: tutti i dettagli. 🗣 @MaurizioFelugo: “Ringrazio il Direttore #Ferri, che da subito ha creduto nella #ProRecco e nel prodotto pallanuoto: l’accordo permetterà la crescita e la promozione del nostro sport”. ✅ https://t.co/4aKF2KR135 pic.twitter.com/m21VyXcVZZ — Pro Recco Waterpolo (@prorecco) 28 ottobre 2018