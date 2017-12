ROMA – E’ appena terminata la fase a gironi di Champions League, andiamo a vedere le possibili avversarie di Roma e Juventus negli ottavi di finale. Il sorteggio avverrà lunedì prossimo alle ore 12.00 presso la sede della Uefa a Nyon.

Le possibili avversarie della Roma

La Roma ha vinto il suo girone e quindi affronterà una seconda classificata con la possibilità di giocare il ritorno degli ottavi di finale in casa.

Real Madrid e Bayern Monaco sono le avversarie da evitare. Sarebbe più abbordabile un confronto con una tra Basilea, Porto, Siviglia o Shakhtar.

Le possibili avversarie della Juventus

La Juventus si è qualificata come seconda e per questo motivo potrebbe incontrare una squadra di primo livello e sarà costretta a giocare la partita di ritorno in trasferta.

I bianconeri potrebbero pescare una tra Manchester United, Manchester City, Psg, Liverpool, Tottenham o Besiktas. I turchi sono l’avversario più abbordabile.