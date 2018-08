ROMA – Vittoria in trasferta per il Psv Eindhoven, che supera 3-2 il Bate Borisov, pareggi per Benfica (1-1 con il Paok Salonicco) e Stella Rossa Belgrado (0-0 con il Salisburgo): sono i risultati delle partite di andata degli spareggi per accedere alla fase a gironi della Champions League giocati martedì [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Vittoria dell’Ajax contro la Dinamo Kiev. I lancieri si sono imposti con il risultato di tre a uno ad Amsterdam. Colpo esterno dell’Aek Atene sul campo del Mol Vidi.

Grazie al 2-1 maturato in Ungheria, l’Aek Atene è vicinissimo alla qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Chiude la serata di mercoledì, il pareggio per uno a uno della Dinamo Zagabria in Svizzera, sul campo dello Young Boys.

Le gare di ritorno tra una settimana mentre il sorteggio per la fase a gironi è in programma il 30 agosto prossimo a Montecarlo.