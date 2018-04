ROMA – Saranno Liverpool-Roma e Bayern Monaco-Real Madrid le semifinali di Champions League 2017-2018.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Le partite di andata si giocheranno tra martedì 24 e mercoledì 25 aprile, mentre i novanta minuti decisivi per staccare il pass per la finale di Kiev in programma sabato 26 maggio, si giocheranno la settimana successiva, tra il 1 e il 2 maggio.