Champions League sorteggi. Sono i sorteggi la prima fase spettacolare della Champions League. Conosciamo le avversarie di Milan, Inter, Juventus e Napoli nella competizione più prestigiosa.

Champions League sorteggi, le avversarie di Milan, Inter, Juventus e Napoli

Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges

Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia

Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic

Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen

Gruppo H: Psg, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Questo il calendario delle partite (un calendario stravolto quest’anno dalla Coppa del Mondo in Qatar, per la prima volta in inverno).

Prima giornata: 6/7 settembre. Seconda giornata: 13/14 settembre. Terza giornata: 4/5 ottobre. Quarta giornata: 11/12 ottobre. Quinta giornata: 25/26 ottobre. Sesta giornata: 1/2 novembre. Sorteggio ottavi di finale: 7 novembre.