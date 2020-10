Champions League, oggi il sorteggio dei gironi: le quattro fasce. I rischi per le italiane (foto ANSA)

Juventus, Inter, Atalanta e Lazio conosceranno i propri avversari oggi, nel sorteggio della fase a gironi di Champions League.

Prende forma la Champions League 2020-21, con il sorteggio della fase a gironi fissato per oggi, 1 ottobre, alle ore 17.

Sono 32 le squadre partecipanti di cui 26 qualificate di diritto attraverso i campionati nazionali e 6 provenienti dalle qualificazioni estive concluse con i playoff di questa settimana.

Prima giornata fissata per il 20-21 ottobre mentre la finale di Champions si giocherà a Istanbul, in Turchia, il 29 maggio 2021.

Sorteggi Champions, le quattro fasce

Le 32 squadre dovranno essere suddivise in otto gironi da quattro. Non si possono affrontare squadre della stessa nazione in uno stesso girone né squadre della stessa fascia di merito.

Prima fascia: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit San Pietroburgo, Porto.

Seconda fascia: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

Terza fascia: Dinamo Kiev, Salisburgo, Lipsia, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta.

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca, Olympique Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Midtjylland, Rennes, Ferencvaros.

Champions League, orari e date

Tutte le partite della fase a gironi si disputeranno in due fasce orarie: alle 18.55 e alle 21.

Prima giornata: 20-21 ottobre.

Seconda giornata: 27-28 ottobre.

Terza giornata: 3-4 novembre.

Quarta giornata: 24-25 novembre.

Quinta giornata: 1-2 dicembre.

Sesta giornata: 8-9 dicembre. (fonte GAZZETTA DELLA SPORT)