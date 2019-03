ROMA – Un immagine di un foglio stampato, apparentemente prodotto dalla Uefa, sta facendo il giro del web. Sul foglio, infatti, è stampato quello che sarebbe l’esito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League e che vedrebbe la Juventus accoppiata con il Porto dall’urna di Nyon (i sorteggi saranno oggi alle 12). Un foglio che sta facendo gridare allo scandalo.

Nemmeno al Liverpool in fondo sembra andata male: la squadra di Jürgen Klopp se la vedrà con l’Ajax. Ci sarebbe scappato il derby inglese come da copione: è Manchester United-Tottenham. Ma non poteva mancare nemmeno il piatto forte: Manchester City-Barcellona. Secondo alcuni utenti quanto apparso su Twitter sembra piuttosto affidabile: “Un direttore della Uefa ha postato questa foto sui social media per sbaglio per pochi secondi prima di cancellarla”. Ma ormai tutti sanno tutto. L’urna confermerà tutto? Vedremo se sarà stato opera di qualche burlone. (Fonte: Twitter)