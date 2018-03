Champions League, sorteggio quarti: data, orario, info streaming-diretta tv

ROMA – Serata da incorniciare per il calcio italiano. Dopo undici lunghissimi anni, la Serie A porta due squadre ai quarti di finale di Champions League tra le prime otto d’Europa. Roma e Juventus sono riuscite in questa impresa, i bianconeri ci arrivano forti del secondo posto dello scorso anno, i giallorossi invece si qualificano a questo turno contro ogni pronostico.

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League è in programma venerdì 16 marzo alle ore 12. Da questo punto in poi il sorteggio è libero e quindi alla Roma e alla Juventus potrebbe capitare qualsiasi altra avversaria rimasta in corsa o potrebbero addirittura sfidarsi in un derby tutto italiano.

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League verrà trasmesso in diretta tv su Premium Sport, che detiene i diritti televisivi della Champions per l’Italia, e live streaming su UEFA.com e sulla piattaforma per abbonati Mediaset Premium Play.

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League: Juventus (Italia), Roma (Italia), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra) e Manchester City (Inghilterra). Mancano le gare di ritorno tra Besiktas-Bayern Monaco (andata 0-5) e Barcellona-Chelsea (andata 1-1).