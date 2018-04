Champions League, venerdì il sorteggio per le semifinali

ROMA – Real Madrid, Liverpool, Roma e Bayern Monaco sono le quattro squadre che si sono qualificate alle semifinali di Champions League. I sorteggi per le semifinali ci saranno venerdì 13 alle 13.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

I sorteggi saranno liberi, senza alcun tipo di restrizione. Verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA e in Italia da Mediaset, in chiaro e su Premium. Le semifinali di andata si giocheranno il 24 e il 25 aprile, quelle di ritorno l’1 e il 2 maggio. La finale sarà sabato 26 maggio allo Stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina.