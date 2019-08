ROMA – In attesa di conoscere le squadre qualificate alla fase a gironi della Champions League, che si uniranno a Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, con l’andata dei preliminari, parte su Sky Sport l’edizione 2019/20 della UEFA Champions League.

In attesa di vedere all’opera le quattro italiane al via (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta), tra domani, martedì 20, e mercoledì 21 agosto andranno in scena sei incontri, che potranno essere seguiti in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo.

SkyGo è l’applicazione dedicata agli abbonati ai pacchetti calcio e sport di Sky che permette di vedere le partite in diretta streaming su pc, cellulari e tablet.

E grazie a Diretta Gol, tutti i match live in contemporanea su Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre) e Sky Sport 251. Calcio d’inizio alle ore 21.

12 le squadre impegnate a giocarsi i sei posti rimasti, che daranno poi, l’accesso alla prima fase, quella a gironi, che scatterà il 17 settembre.

Le gare di ritorno di questo spareggio, a campi invertiti, martedì 27 e mercoledì 29 agosto, alla stessa ora.

Solo su Sky sarà possibile assistere a tutti i match della UEFA Champions League anche per le prossime due stagioni (2109/2020 e 2020/2021).

La programmazione in diretta esclusiva dell’andata dei preliminari di Champions League su Sky Sport:

MARTEDÌ 20 AGOSTO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre) e Sky Sport 251

Apoel Nicosia-Ajax Sky Sport Football e Sky Sport 252

(telecronaca Fabio Caressa; Diretta Gol Riccardo Trevisani)

Cluj-Slavia Praga Sky Sport Collection e Sky Sport 253

(telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Federico Zancan)

Lask-Bruges Sky Sport 254

(telecronaca Andrea Marinozzi; Diretta Gol Dario Massara)

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre) e Sky Sport 251

Dinamo Zagabria-Rosenborg Sky Sport Football e Sky Sport 252

(telecronaca Riccardo Trevisani; Diretta Gol Geri De Rosa)

Young Boys-Stella Rossa Z. Sky Sport Collection e Sky Sport 253

(telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Antonio Nucera)

Olympiacos Pireo-Krasnodar Sky Sport 254

(telecronaca Federico Zancan; Diretta Gol Andrea Marinozzi) (fonte Sky Sport).