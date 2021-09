Champions League su Amazon Prime Video, partite in diretta: si parte con Inter-Real, poi Juve-Chelsea e Zenit-Juve

Amazon Prime Video ha comunicato le partite che trasmetterà in diretta della Champions League. Con un post pubblicato nelle scorse ore sull’account Instagram ufficiale di Prime Video, sono state comunicate date e orari delle prime tre partite delle italiane impegnate in Champions.

Le partite delle italiane in Champions su Amazon Prime Video

Si parte dal 15 settembre con il match Inter-Real Madrid, in programma alle ore 21. Nelle due giornate successive protagonista sarà la Juventus contro il Chelsea (29 settembre, ore 21) e lo Zenit (20 ottobre, ore 21). Le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di Amazon. Il mercoledì sera, a partire dalle 23:15, saranno inoltre disponibili su Prime Video anche gli highlight di tutte le altre partite del martedì e del mercoledì sera.

I clienti Amazon Prime Video possono guardare le partite di Champions League senza costi aggiuntivi, perché sono incluse nell’abbonamento. Per vederle sarà sufficiente avere una Smart TV con supporto a Prime Video, in alternativa è possibile rendere smart qualsiasi tv con ingresso HDMI acquistando il Fire Stick di Amazon.

La squadra di Amazon Prime Video

Nella squadra di Prime Video per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della Champions League per la stagione 2021/22 ci saranno i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.