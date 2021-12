Champions League. Uefa a ripetizioni di sorteggio. Maledetta o benedetta manina distratta: il caos organizzativo Uefa con la ripetizione del sorteggio degli Ottavi di Finale di Champions League scontenta e indigna solo chi ha pescato lo squadrone, vedi il Real Madrid. Dal Benfica, preso al tentativo di sorteggio n° 1, al Paris Saint Germain al tentativo n. 2, c’è una bella differenza.

E infatti gli spagnoli sono i più avvelenati di tutti (contro l’Uefa, naturalmente, ma neanche sotto sotto con i cugini dell’Atletico Madrid, da cui è partito il ricorso contro il tentativo n.1).

Si parla già di “VergUefa“, crasi discutibile per esprimere tutta la rabbia. Il Real fa anche sapere che in giornata ci sarà “una dichiarazione istituzionale” da parte del club. In tutto ciò non va dimenticato che i rapporti tra Real Madrid e Uefa non sono certo buoni da quando c’è stata la vicenda della Superlega.

Ma cosa dovrebbe dire l’Inter, che certo prima ha pescato i ragazzi terribili dell’Ajax di Amsterdam (qualificandosi come seconda non ci si poteva aspettare troppo di meglio, nel senso di peggio) ma poi si è ritrovata con il Liverpool. Squadra, quella di Klopp, come si dice, ingiocabile al momento.

La Juventus alla fine ha preso il Villareal, la squadra che inconsapevolmente ha innescato la miccia del caos al sorteggio. Non poteva finire infatti, come purtroppo è successo, associato agli Ottavi al Manchester United, dato che avevano disputato lo stesso girone di qualificazione.

Tutto sommato non cambia nulla per i bianconeri: lo Sporting Lisbona (al netto che a questo punto del torneo non esistono squadre facili etc…) appare della stessa caratura del Villareal, decisamente fra le più abbordabili.

Dalle parti del Psg hanno smesso di confidare nelle urne: ogni volta che pescano, pescano più brutto. Doveva essere il Manchester United, sarà Real. Questo succede se anche all’Uefa (carrozzone danaroso niente male) per uno stupido sorteggio con le palline deve affidarsi a una società esternalizzata. All’Atletico Madrid il ricorso non è che sia troppo convenuto: era dura ma certamente meno proibitivo con il Manchester United che contro il Bayern Monaco.

Tabellone Ottavi Champions League, il sorteggio ufficiale

Questo il tabellone degli ottavi di finale di Champions League dopo la ripetizione del sorteggio.

Salisburgo-Bayern Monaco, Sporting Lisbona-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lilla, Atletico Madrid-Manchester United, Villarreal-Juventus, Inter-Liverpool, Paris SG-Real

Questo era stato il verdetto del primo sorteggio

Benfica – Real Madrid, Villarreal – Manchester City, Atletico Madrid – Bayern Monaco, Salisburgo – Liverpool, Inter – Ajax ,Sporting Lisbona – Juventus, Chelsea – Lilla, Paris SG – Manchester United