Champions League nel weekend e Serie A durante la settimana: il progetto dell’Eca

ROMA – Secondo quanto scritto da ‘La Repubblica’, i club calcistici più potenti starebbero studiando una rivoluzione della Champions League che andrebbe ad incidere anche sui campionati nazionali. Qualora andasse in porto, metterebbe in secondo piano i campionati nazionali perché la Champions League si giocherebbe il sabato.

Champions League di sabato, progetto potrebbe andare in porto dalla stagione 2024-2025.

Il progetto andrebbe in porto dalla stagione 2024-2025 e prevederebbe una Champions League (o sarebbe meglio dire una Super Lega Europea) con 32 squadre suddivise in 4 gironi da 8 squadre, con 24 club in gara indipendentemente dal piazzamento nei tornei nazionali. Questi club verrebbe fatti partecipare per i risultati conseguiti in Champions League nell’arco della loro prestigiosa storia.

Stando a quanto scrive La Repubblica, le partite si giocherebbero nel weekend, mentre i campionati nazionali verrebbero spostati al mercoledì. La Serie A, nella fattispecie, andrebbe incontro ad una riduzione dalle attuali 20 squadre a 18. Così com’è stato fino alla stagione 2003-2004, anno del penultimo scudetto del Milan.

Questo è il piano ma ci sarebbe un piano B in stile NBA: dar vita ad un campionato a numero chiuso, con alcuni club che avrebbero il posto garantito, a prescindere dal risultato in campionato, ma in base alla loro storia sportiva.

Il 6 e 7 maggio prossimi, a Madrid, dovrebbe esserci un summit decisivo delle Leghe europee. Difficile, per ‘La Repubblica’, resistere a questa volontà dell’ECA (European Club Association) guidata da Andrea Agnelli e da molti club di primo piano, per questo si starebbe pensando ad una mediazione che potrebbe trovare il consenso anche della nostra Lega Serie A.

Al momento, si gioca di sabato solamente la finalissima di Champions League. Prossimamente si giocheranno di sabato anche le semifinali della coppa dalle grandi orecchie. In futuro, potremmo assistere allo spostamento di tutta la Champions League al sabato. Per ora è solamente un progetto ma presto potrebbe diventare realtà perché è un obiettivo primario dei club più importanti d’Europa.

Fonte: Fulvio Bianchi per La Repubblica.