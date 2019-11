ROMA – Napoli e Inter in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Seguiamo le loro partite in tempo reale.

Champions League, Liverpool-Napoli 1-1, gol: Dries Mertens al 21′, Lovren al 65′ (gara in corso).

Il Napoli sfida i campioni d’Europa in carica con Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Ruiz; Lozano e Mertens. Il Liverpool risponde con Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino e Mané.

Al 10′, Meret è stato bravissimo ad uscire di testa dalla sua area di rigore per anticipare Salah. Napoli in vantaggio al 21′, Di Lorenzo lancia nello spazio Mertens, il belga batte Alisson con un gran diagonale con il destro. Il primo tempo è terminato con il Napoli in vantaggio di un gol sul Liverpool.

Pareggio del Liverpool al 65′, Lovren segna di testa su azione d’angolo.

Champions League, Slavia Praga-Inter 1-1, gol: Lautaro Martinez al 19′, Soucek su rigore al 37′ (gara in corso).

Inter in campo a Praga con Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez e Lukaku. Lo Slavia replica con Kolar; Coufal, Frydrych, Kudela, Boril; Husbauer, Soucek; Masopust, Stanciu, Sevcik e Olayinka.

Inter vicino al gol al 10′, Borja Valero ha messo in porta Lautaro con un tocco geniale, l’argentino ha incrociato con il sinistro ma ha calciato sul fondo. Inter in vantaggio al 19′, azione splendida tra Lautaro Martinez e Lukaku. L’argentino ha lanciato il belga nello spazio, Lukaku ha resistito a due cariche sulla fascia destra ed è riuscito a crossare per Lautaro, il bomber argentino ha segnato con un gran tocco al volo.

Succede di tutto al 34′, Lautaro ruba palla ad un difensore e serve un assist a Lukaku che segna a porta vuota. Dopo la rete, l’attaccante si lamenta con l’arbitro per aver ricevuto degli ululati razzisti. L’arbitro non lo ascolta e va a rivedere l’azione al var.

A questo punto, il direttore di gara decide di annullare la rete a Lukaku e concede il rigore ai padroni di casa. Tutto questo perché prima dell’azione dell’Inter, che poi porterà al rigore di Lukaku, c’è stato un intervento falloso, nell’area nerazzurra, di De Vrij su Olayinka. Rigore per lo Slavia che non sbaglia con Soucek, siamo 1-1 al 37′. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a uno.

Traversa di Lukaku al 64′! L’attaccante belga ha colpito di testa a botta sicura, su cross di Candreva dalla destra, ma la gioia del gol gli è stata negata dal legno. Traversa di Brozovic al 69′, il croato ha calciato con potenza da fuori area di rigore colpendo il legno a portiere avversario battuto.