ROMA – Juventus e Atalanta scendono in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2, gol: Cristiano Ronaldo al 3′, Miranchuk al 12′ e Douglas Costa al 93′.

Partita chiave per la Juve. Con una vittoria, i bianconeri si qualificherebbero matematicamente agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Sarri se la gioca con Szczesny, Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot: Ramsey, Ronaldo e Higuain.

I padroni di casa, che sono obbligati a vincere per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League, si schierano con Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Krychowiak, Barinov, Joao Mario; Eder e Miranchuk.

La Juventus è passata in vantaggio al primo affondo. Paperissima di Guilherme su una punizione non irresistibile di Cristiano Ronaldo. La conclusione del portoghese era centrale ma il portiere del Lokomotiv si è fatto passare il pallone sotto alle gambe. Prima che entrasse (o dopo?), Ramsey ha toccato la sfera prendendosi il gol. In realtà ci sono dei grandi dubbi che verranno chiariti solamente dalla Uefa. E’ gol di Ronaldo, di Ramsey o è autogol del portiere del Lokomotiv? Lo scopriremo a breve.

E’ arrivata la decisione della Uefa. La rete è di Ramsey. Nemmeno il momento di esultare che la Lokomotiv ha pareggiato i conti con Miranchuk. Il calciatore dei russi è stato bravo a segnare a porta vuota dopo un palo colpito di testa da Rybus. Lokomotiv vicina al raddoppio al 21′, Miranchuk si è divorato un gol abbastanza semplice di testa, da due passi. Dormita colossale della difesa della Juventus.

Al 33′, Higuain è andato vicino al due a uno. L’attaccante argentino ha calciato al volo su passaggio filtrante di Khedira ma ha dovuto fare i conti con una gran parata di Guilherme in calcio d’angolo. Bella reazione della Juve dopo alcuni minuti di sbandamento. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a uno, Miranchuk ha risposto a Ramsey.

Al 58′, Cristiano Ronaldo ha sfiorato il due a uno per la Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha calciato con il collo del piede destro ma Guilherme è volato e ha deviato la sua conclusione a rete in calcio d’angolo. Al 77′, Bonucci ha salvato sulla linea una conclusione a botta sicura dei russi.

La Juventus ha segnato il gol della vittoria al 93′ con Douglas Costa. L’esterno brasiliano ha dribblato tre avversari, ha triangolato con Higuain, ne ha saltati altri due in dribbling e infine ha battuto il portiere avversario sotto alle gambe. E’ finita, la Juve ha vinto a Mosca e si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo.

Atalanta-Manchester City 1-1, gol: Sterling al 6′, Pasalic al 49′ (gara in corso).

L’Atalanta si gioca le sue ultime chances Champions, contro il City, con Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Gomez e Ilicic. Lo squadrone allenato da Guardiola risponde con Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan; Mahrez, De Bruyne; B. Silva, Sterling e Jesus.

Manchester City in vantaggio al primo affondo. Gabriel Jesus ha messo in porta Sterling, autore di una tripletta nella gara di andata, con uno splendido colpo di tacco. Sterling ha portato in vantaggio il City con un piattone destro che non ha lasciato scampo a Gollini.

Al 38′, l’arbitro ha assegnato un rigore al City per una trattenuta di Toloi ai danni di Sterling. Dopo la sua decisione, l’arbitro è stato richiamato all’ordine dal silent check. Il direttore di gara aveva visto male, il fallo di Toloi era fuori area di rigore. Così l’arbitro ha tolto il rigore al City tramutandolo in punizione.

Al 41′, l’arbitro ha assegnato un rigore al City, dopo aver rivisto l’episodio al var, per un fallo di mano di Ilicic su una punizione calciata da Sterling. Il City ha sbagliato il rigore perché Jesus lo ha calciato fuori. Il primo tempo è terminato con il City avanti di un gol a Milano.

Pareggio dell’Atalanta al 49′. Gomez ha superato in velocità Otamendi e ha crossato dalla sinistra, Pasalic si è inserito tra Fernandinho e Mendy e ha segnato di testa da due passi. Nulla da fare per Bravo, appena entrato al posto di Ederson.