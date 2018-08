ROMA – E’ il giorno dei sorteggi di Champions League. La Roma è stata inserita nel girone G con Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen. Un girone alla portata della squadra di Eusebio Di Francesco che è la favorita per passare il turno in compagnia dei campioni in carica del Real Madrid [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

I giallorossi vogliono tentare un’altra impresa dopo la semifinale dello scorso anno. La Roma eliminò Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk e Barcellona e si arrese solamente al Liverpool a un passo dalla finalissima di Champions League. La finale della competizione verrà disputata al Wanda Metropolitano di Madrid.