Champions, Tottenham-Manchester City 0-0 e Liverpool-Porto 2-0

ROMA – La Champions League torna in campo per l’andata dei quarti di finale. Sono in campo Liverpool-Porto e Tottenham-Manchester City.

LIVERPOOL-PORTO 2-0, gol: Keita 4′, Firmino 25′ (gara in corso).

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militão, Alex Telles; Corona, Danilo, Óliver; Otávio, Marega, Soares. All. Conceicao.

La cronaca della partita. Al 4′, il Liverpool è passato in vantaggio al primo affondo. Milner ha servito Mané, l’attaccante ha crossato per Keita, il centrocampista ha preso la mira e ha battuto Iker Casillas con un destro reso imprendibile dalla deviazione di Oliver Torres. Al 21′, Salah, autore di 21 gol in stagione, si è presentato da solo davanti a Iker Casillas grazie ad un retropassaggio sbagliato di un calciatore del Porto. Mohamed Salah ha provato a battere Iker Casillas con un diagonale con il sinistro ma ha sbagliato in maniera piuttosto clamorosa facendo arrabbiare Jurgen Klopp.

Al 25′, il Liverpool raddoppia con Firmino. Il bomber della Nazionale Brasiliana ha concluso una azione splendida costruita dalla sua squadra sull’asse Henderson-Alexander Arnold. Il centrocampista ha servito Alexander Arnold con un passaggio filtrante, l’esterno ha crossato dalla destra e Firmino ha segnato a porta vuota. Al 29′, Marega ha provato a battera Alisson con un diagonale di destro ma l’ex portiere della Roma ha respinto la sua conclusione a rete in scivolata.

Al 30′, altra svista difensiva del Liverpool. I difensori inglesi hanno lasciato solo Marega ma la sua girata è stata lenta e centrale e Alisson ha potuto bloccarla senza alcun problema. Al 33′, Firmino si è letteralmente divorato il 3-0. Cross dalla destra di Henderson e destro da due passi di Firmino che non ha trovato nemmeno lo specchio della porta difesa da Casillas.

TOTTENHAM-MAN. CITY 0-0 (gara in corso).

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks, Eriksen; Dele Alli; Son, Kane. All. Pochettino.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; Gundogan, Fernandinho, D. Silva; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola.

La cronaca della partita. Al 7′, Alli ha calciato al volo su cross di Sissoko. Conclusione potente ma poco precisa. Alli non ha centrato lo specchio della porta difesa dal Nazionale Brasiliano Ederson. Al 10′, l’arbitro Björn Kuipers ha assegnato un calcio di rigore al Manchester City per un fallo di mano di Rose su una conclusione a rete di Sterling.

Prima di assegnare il rigore, Björn Kuipers ha rivisto l’azione al var. Dagli undici metri si è presentato Aguero ma Lloris ha parato il calcio di rigore tirato dall’argentino al 12′. Al 23′, Rose ha cercato di sorprendere Ederson con un tiro cross ma il pallone è terminato sul fondo.