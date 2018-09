LONDRA (INGHILTERRA) – Il Chelsea soffre, ma alla fine riesce a piegare ugualmente il Bournemouth a Stamford Bridge, imponendosi con il punteggio di 2-0, nella 4/a giornata della Premier League. La squadra di Maurizio Sarri ha sbloccato solo dopo 72′ di gioco, dopo una bella combinazione fra Alonso e il nuovo entrato Giroud, che ha servito Pedro: controllo, dribbling e conclusione imparabile nell’angolo basso alla destra di Begovic [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il Chelsea ha continuato a premere anche dopo il vantaggio e all’85’ ha raddoppiato con Hazard, servito sulla sinistra dell’area da Alonso.

Il Chelsea aggancia il Liverpool in vetta alla classifica, con 12 punti, a punteggio pieno e adesso aspetta che scendano in campo il Manchester City (alle 18,30, in casa contro il Newcastle), il Watford e il Tottenham Hotspur: queste ultime due squadre si troveranno di fronte domani alle 17, nel primo big-match stagionale, visto che entrambe hanno 9 punti.

GOL! Chelsea 1-0 Bournemouth (72’ Pedro )pic.twitter.com/a7mRK4lPyO — Bro arrizabalaga (mello, Garam) (@bro_garam) 1 settembre 2018