Prima di ogni partita i calciatori del Chelsea mettono gli scarpini nel microonde per renderli più caldi, morbidi e comodi da indossare.

Secondo quanto riportato dal Sun, il forno a microonde si trova nello spogliatoio dei Blues allo Stamford Bridge e un timer avverte quando gli scarpini sono caldi e pronti all’uso.

Microonde anche sul pullman durante le trasferte

Durante le trasferte nazionali il microonde è presente sul pullman della squadra ed è parte integrante dei preparativi pre-partita.

Una fonte interna del Chelsea ha spiegato: “Gli scarpini moderni non hanno più i lacci e per rimanere ben stretti al piede utilizzano un effetto stringente che spesso, se le temperature sono basse, può creare rigidità e fare male ai piedi. I giocatori mettono gli scarpini nel microonde per un minuto o due e il timer suona quando sono abbastanza morbidi. E’ un elemento prezioso alla loro attrezzatura. Non si tratta di coccolare i giocatori ma ottenere il meglio dagli scarpini il più rapidamente possibile, così che in campo i calciatori possano dare il meglio”.

L’insider ha scherzato: “E una volta che i giocatori hanno indossato gli scarpini, lo staff può utilizzare il microonde per riscaldare le jacket potatoes”, le saporite patate al cartoccio.