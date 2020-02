LONDRA (INGHILTERRA) – Svolta storica per il calcio femminile. Il Chelsea Femminile è la prima squadra che ha deciso di adattare gli allenamenti della squadra al ciclo mestruale delle sue giocatrici. Secondo quanto scrive il Telegraph, l’alimentazione e il lavoro fisico delle singole atlete saranno calibrati all’andamento delle mestruazioni. Il Chelsea è secondo in classifica ma ha una gara in meno rispetto alla capolista Manchester City.

Chelsea Femminile, parla il manager Emma Hayes: “Ecco perché abbiamo preso questa decisione”.

Questa decisione del Chelsea è spiegata dal suo manager Emma Hayes. Le sue dichiarazioni sono riportate da rivistaundici.com.

“Abbiamo perso nel 2016 la finale di FA Cup con l’Arsenal: ricordo che avevamo un sacco di giocatrici in campo nel loro periodo mestruale. È giusto dire che sono un’allenatrice in un settore in cui le donne sono sempre state trattate come “piccoli” uomini. L’applicazione di qualsiasi cosa, dalla riabilitazione alla forza e al condizionamento alla tattica, proviene tutto dalla base di ciò che fanno gli uomini.

Il punto di partenza è che siamo donne e, in fondo, affrontiamo qualcosa di molto diverso dagli uomini una volta al mese. Queste giocatrici saranno la prima generazione di donne che sono ben educate sul loro ciclo mestruale e diffonderanno tale conoscenza il più possibile. Speriamo diventi una cultura all’interno di ogni club di calcio, in modo che tutti possano gestire al meglio i propri cicli mestruali”.