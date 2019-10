LONDRA (INGHILTERRA) – I tifosi del Chelsea sono stufi di vedere sbagliare rigori o di perdere trofei ai rigori. L’ultimo, in ordine di tempo, è stata la Supercoppa Europea contro il Liverpool della scorsa estate. Per questo motivo, i tifosi del Chelsea hanno aperto una petizione online per nominare Jorginho come nuovo rigorista del club. Il centrocampista ha già segnato dal dischetto con il Chelsea oltre ad essersi dimostrato infallibile anche con la maglia della Nazionale Italiana.

Ma i tifosi del Chelsea non vogliono Jorginho rigorista solamente per motivi tecnici ma anche per ragioni… spirituali! Infatti i tifosi della squadra di Londra hanno visto che Jorginho è stato ricevuto da Papa Francesco così come il resto dei calciatori della Nazionale Italiana. Per questo motivo, nella petizione online i tifosi dei Blues hanno scritto: “Jorginho deve essere il nostro nuovo rigorista perché è benedetto dal Papa!”.

Jorginho è nato in Brasile ma la sua carriera calcistica è iniziata in Italia, nelle giovanili del Verona, perché sua madre, ex calciatrice, giocava proprio in Veneto. Successivamente è entrato a far parte nel vivaio del Sassuolo prima di esordire tra i professionisti con la maglia della Sambonifacese.

Nel 2011 è tornato al Verona e ci è rimasto per tre stagioni per un totale di 100 presenze con 11 gol all’attivo. Dal 2014 al 2018 ha vestito la maglia del Napoli per un totale di 160 partite con 6 gol complessivi.

Lo scorso anno è stato acquistato dal Chelsea, su richiesta di Maurizio Sarri, per 63 milioni di euro. Con il club di Londra ha giocato complessivamente 65 partite mettendo a segno 4 gol (3 su calcio di rigore a dimostrazione di come sia infallibile dagli undici metri).

Nel corso della sua carriera di calciatore professionista, Jorginho ha giocato 358 partite realizzando 22 gol. Con la maglia della Nazionale Italiana di calcio, è sceso in campo per venti volte segnando 3 gol (tutti su rigore).