Chelsea-Juventus, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). La Juventus a Londra prova a consolidare il primo posto nel girone. La squadra di Allegri affronta il Chelsea, secondo nel girone a nove punti. La partita si gioca questa sera 23 novembre, fischio d’inizio alle 21. Chelsea-Juventus dove vederla.

Chelsea-Juventus, dove seguire la partita in diretta tv

La partita di Champions League della Juventus è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Chelsea-Juventus, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Chelsea-Juventus con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. Mediaset trasmette la partita in chiaro sul sito sportmediaset.it.

Chelsea-Juventus: le probabili formazioni

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kean, Morata.