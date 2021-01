Chelsea, Lampard esonerato: Tuchel preferito a Massimiliano Allegri come sostituto, altro schiaffo al tecnico italiano dopo il Psg. Chelsea e Psg hanno cambiato allenatore ma nessuno di questi due grandi club ha pensato ad Allegri.

Qualche settimana fa, il Psg ha esonerato Tuchel per assumere l’ex Tottenham Pochettino. Una beffa per Allegri che sperava in questo incarico. Ora anche il Chelsea ha deciso di cambiare tecnico ma anche in questo caso la scelta non è ricaduta su Allegri.

Chelsea esonera Lampard e punta su Tuchel, altra occasione mancata per Allegri

Il Chelsea ha deciso di rilanciare la carriera di Tuchel, tecnico che lo scorso anno aveva condotto il Paris Saint Germain fino alla finalissima di Champions League poi persa contro il Bayern Monaco.

Il Chelsea è nono in classifica a undici punti dal primo posto, a cinque punti dalla zona Champions League e a tre lunghezze dalla zona Europa League. Quasi inevitabile l’esonero di Frank Lampard.

Allegri sognava il Chelsea e la Premier League ma il suo futuro potrebbe essere in Italia

Subito dopo aver lasciato la Juventus, Allegri aveva confessato il suo desiderio di allenare in Inghilterra. Sono passati quasi due anni da quelle dichiarazioni e nessun grande club inglese ha deciso di affidargli una panchina.

A quel punto Allegri ha sperato in una chiamata di un’altra big europea ma nessuna l’ha preso in considerazione. Hanno cambiato in tanti, dal Psg al Barcellona ma Allegri non è mai stato scelto da questi grandi club.

E’ probabile che il suo futuro sia proprio in Italia. Ok, ma dove? Tra le big, le panchine più scricchiolanti sembrano quelle di Roma e Napoli. Due club che sarebbero più che graditi ad Allegri.

Al momento, i giallorossi sembrerebbero in pole sui campani. Infatti nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Allegri si è lasciato andare ad una battuta proprio sulla Roma: “Io alla Roma? Vediamo un po’… ma una cosa è certa: mi sono stufato di stare a casa…”.

Nelle ultime ore, ai microfoni del Corriere dello Sport, il suo vecchio maestro Galeone ha fatto sapere che Allegri sarebbe perfetto per la panchina dei giallorossi. Se due indizi fanno una prova…