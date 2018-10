LONDRA (INGHILTERRA) – Chelsea a punteggio pieno in Europa League. La squadra allenata da Maurizio Sarri, che sta disputando un campionato di vertice in Inghilterra, continua a brillare in Europa.

Davanti ai propri tifosi, gli inglesi hanno vinto 1-0 contro il Chelsea e si sono portati al comando del loro gruppo di Europa League davanti ai greci del Paok Salonicco.

La rete decisiva è stata segnata dall’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata su assist di uno scatenato Willian.

Il Nazionale Brasiliano lo ha messo in porta e Morata non ha potuto fare altro che insaccare la palla in rete da due passi.

Il Chelsea ha segnato solamente un gol ma ha sciupato comode occasioni con l’ex romanista Emerson Palmieri e con lo stesso Alvaro Morata. Gli ospiti hanno giocato una partita prevalentemente difensiva e si sono resi pericolosi solamente in due circostanze, in contropiede, con Nego e Huszti ma Kepa Arrizabalaga ha parato con bravura.