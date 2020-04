LONDRA (INGHILTERRA) – José Mourinho e John Terry hanno scritto pagine indelebili nella storia del Chelsea.

Insieme hanno vinto ben dieci trofei (tre Premier League, una Fa Cup, quattro coppe di lega e due Community Shield).

Il tecnico portoghese e l’ex bandiera del Chelsea sono andati sempre d’amore e d’accordo ma c’è stata una volta in cui lo Special One si è letteralmente infuriato con JT.

A raccontarlo è lo stesso Terry attraverso una diretta con i suoi fan di Instagram.