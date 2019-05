Chelsea vola al terzo posto, Sarri ipoteca la Champions e può vincere l’Europa League

LONDRA – La prima stagione inglese di Maurizio Sarri è partita alla grande, ha avuto una crisi a metà campionato e sta terminando nel migliore dei modi. Il Chelsea non è riuscito a lottare per lo scudetto ma nessuno glielo aveva chiesto a Sarri visto che lo scorso anno i Blues non si erano qualificati nemmeno per la Champions League con Antonio Conte.

Chelsea terzo in classifica e la finale di Europa League è a portata di mano.

A una giornata dal termine della Premier League, il Chelsea è terzo con 71 punti. Seguono il Tottenham, quarto con 70 punti, e l’Arsenal quinto con 66 punti. Sarri ha ipotecato la qualificazione alla Champions League ma non l’ha ancora conquistata da un punto di vista matematico. Nel peggiore dei casi, infatti, il Chelsea potrebbe perdere l’ultima partita contro il Leicester, restando a 71 punti, e potrebbe essere superato sia dal Tottenham che dall’Arsenal. Al Tottenham manca solamente una partita, contro l’Everton, mentre all’Arsenal mancano due partite, contro Brighton e Burnley.

Oltre al campionato, a Maurizio Sarri sorride anche l’Europa. Il Chelsea ha giocato una grande semifinale di andata a Francoforte e grazie al risultato di 1 a 1 parte come favorita nella gara di ritorno che assegnerà un posto nella finalissima di Europa League. Se Sarri dovesse passare il turno, potrebbe affrontare in finale l’Arsenal, che ha vinto 3-1 contro il Valencia, in un possibile derby di Londra che promette spettacolo.