Il sesto cambio effettuato dalla Roma nella sfida contro lo Spezia, è da imputare a Gianluca Gombar, team manager dei giallorossi. Un errore grossolano che ben presto fatto il giro del web. L’ingresso in campo di Ibanez e Fuzato, al posto di Cristante e Pedro, nonostante i quattro cambi già effettuati, è diventato oggetto di critiche (anche pesanti) da parte dei tifosi giallorossi, che si sono chiesti come sia nato l’errore.

Sesto cambio e Diawara, i pasticci del team manager della Roma

La quasi totalità dei commenti arrivati nelle ore successive, erano rivolti appunto contro il team manager, Gianluca Gombar. L’account Instagram del “colpevole” è stato preso d’assalto e successivamente chiuso al pubblico dal diretto interessato. Al momento dei due cambi sopra citati, la Rai ha immortalato la scena rendendola forse più semplice da capire.

Nelle immagini tv si vede Fuzato a bordocampo, mentre Ibanez attende indicazioni dalla panchina. Pellegrini, a colloquio con Fonseca per capire il nuovo schieramento tattico, avvisa il team manager Gombar: “Gianlu’, questo è il sesto eh“. Il centrocampista della Roma lo ripete più volte ma Gombar tranquillizza Fonseca e i due cambi vengono effettuati. La partita va avanti e lo Spezia, in undici contro nove, trova le due reti della qualificazione. La Roma perde la gara e la faccia per una gaffe incredibile.

L’errore però non è il primo della stagione in casa Roma. Alla prima di campionato infatti c’era stato quella della compilazione delle liste (con Diawara inserito negli under 22), quando i giallorossi erano stati sconfitti per 3-0 a tavolino dal Verona, nonostante lo 0-0 ottenuto sul campo. In quel caso ad assumersi la colpa fu il segretario Pantaleo Longo che però era già prossimo all’addio e che in quei giorni non si trovava a Roma. Un errore che secondo le voci di molti addetti ai lavori che seguono la Roma, fu commesso sempre dallo stesso Gombar.

Chi è Gianluca Gombar, il team manager della Roma del sesto cambio

Gianluca Gombar è team manager della prima squadra dal 2019. Alla Roma dal 2013, scrive il sito siamolaroma.it, fu portato a Trigoria dal padre Guido, amico di Pallotta dai tempi dell’università e capo della sicurezza. Gombar venne assunto come assistente nel reparto Media e responsabile degli aspetti amministrativi. Successivamente ricopre il ruolo di team manager della Primavera di Alberto De Rossi fino al 2017. Poi il passaggio in prima squadra, sotto la guida di Morgan De Sanctis. Lo scorso anno la promozione nella posizione lasciata scoperta dall’ex portiere. Posizione che nelle ultime ore potrebbe dover lasciare definitivamente.