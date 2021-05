Chi è José Mourinho: età, vita privata, biografia, carriera e successi del nuovo allenatore della Roma

José Mourinho è da poco diventato il nuovo allenatore della Roma, ufficializzato a sorpresa dal club giallorosso che lo ha scelto come successore di Fonseca, che lascerà al termine della stagione corrente.

Mourinho, conosciuto anche come lo “Special One“, come lui stesso si è definito agli inizi dell’esperienza al Chelsea, è uno degli allenatori più vincenti della sua generazione (25 trofei tra cui il famoso Triplete dell’Inter nel 2010), ma è anche considerato un personaggio antipatico, soprattutto per gli avversari.

Chi è José Mourinho: età, biografia e carriera

José Mário dos Santos Mourinho Félix, conosciuto semplicemente José Mourinho è nato a Setúbal, località costiera del Portogallo, il 26 gennaio 1963. Figlio d’arte, il padre era Félix Mourinho, portiere e poi allenatore di calcio.

Lo Special One, dopo aver tentato l’avventura da giocatore, a 24 anni decide di intraprendere la carriera di allenatore, non prima di aver fatto il professore di educazione fisica per 5 anni. Dopo una lunga gavetta come tecnico nelle giovanili e successivamente come assistente allenatore di Porto e Barcellona, nel 2000 viene ingaggiato come tecnico della prima squadra del Benfica da subentrante. L’anno dopo guida per un po’ di tempo l’União Leiria, prima di passare al Porto, dove vincerà sia il campionato che la Coppa di Portogallo, l’anno successivo rivince il campionato e la Champions League, risultati che gli valgono l’ingaggio da parte del Chelsea nel 2004.

Col Chelsea vince due campionati, permettendo ai Blues di tornare a vincere in Premier League dopo 50 anni (2004/2005 e 2005/2006) e una coppa di Lega. Nel 2008 viene ingaggiato dall’Inter dove vince il campionato nella prima stagione e centra lo storico Triplete in quella successiva, vincendo campionato, Coppa Italia e la Champions League che mancava dal 1965.

Il grande successo gli vale la panchina del Real Madrid, dove vince un campionato, mentre le successive esperienze saranno meno fortunate in termini di risultati, anche se vince l’Europa League con il Manchester United nel 2017. Nell’ultima stagione ha allenato il Tottenham dove però è stato esonerato.

Vita privata di José Mourinho, moglie e figli

José Mourinho è sposato con Matilde Faria, che lo ha reso padre di due figli: Matilde Faria Mourinho Félix, nata nel 1996, e José Mário Faria Mourinho Félix, nato nel 2000. Quest’ultimo ha già debuttato come portiere.