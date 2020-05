TORINO – Entrata a piedi uniti di Giorgio Chiellini su due suoi ex compagni di squadra.

Nel corso della sua autobiografia, ha rivolto commenti molto negativi su Mario Balotelli, suo ex compagno di squadra in Nazionale, e su Felipe Melo, che giocava con lui nella Juventus.

Chiellini ha definito Balotelli “una persona negativa”mentre sul brasiliano c’è andato giù ancora più pesante “è una mela marcia”.

Gazzetta.it ha riportato questi passaggi di “Io, Giorgio”, scritto con Maurizio Crosetti (Sperling & Kupfer, 272 p., 18,90 euro).

In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi.

Dopo queste dichiarazioni decisamente forti, Chiellini è stato contattato da repubblica.it.

Il difensore della Nazionale Italiana di Calcio non si è pentito di quello che ha scritto nel suo libro.

“Confermo, ma non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò.

Non sono il migliore amico di tutti, però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile.

Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente.

Una volta va bene, se è ricorrente no”.