Chiellini salta Italia-Svizzera, dopo Immobile e Verratti anche il capitano costretto al forfait

Giorgio Chiellini salterà la sfida decisiva dell’Italia contro la Svizzera di venerdì sera all’Olimpico di Roma. Il capitano della Juventus e della Nazionale ha provato a stringere i denti ma ha gettato la spugna davanti al dolore e così non sarà lui a fare coppia con Bonucci. Mancini dovrà rimettere mano alla formazione ufficiale anche nel reparto difensivo, dopo i forfait di Pellegrini, Verratti, Immobile e Zaniolo.

Chiellini salta Italia-Svizzera

Chiellini era rimasto fuori nell’ultima partita della Juventus in campionato contro la Fiorentina, per un problema nel riscaldamento prima del fischio di inizio. L’ennesimo contrattempo di una vigilia sempre più condizionata dai guai fisici degli azzurri. Tanti gli assenti previsti ma anche qualcuno convocato malgrado condizioni fisiche più che precarie, come Bastoni e Barella, usciti malconci dal derby di Milano.

Anche Immobile out, arriva Scamacca

Ieri era stato Ciro Immobile ad abbandonare il ritiro per un problema al polpaccio sinistro, che rischia di farlo restare a riposo per un mese. Immobile è già rientrato a Roma, e nei prossimi giorni si sottoporrà nuovamente agli accertamenti del caso. Il problema al soleo del polpaccio sinistro potrebbe fermare l’attaccante biancoceleste per almeno quattro settimane. Al suo posto in Nazionale l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca.