TORINO – L’autobiografia di Giorgio Chiellini continua a far discutere.

Dopo gli attacchi a Mario Balotelli e Felipe Melo, che hanno scatenato un mare di polemiche, ecco la frase sul fallo orribile di Sergio Ramos ai danni di Salah.

Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dai duri attacchi ai suoi ex compagni di squadra.

Chiellini ha definito Balotelli una “persona negativa” facendo riferimento ad alcuni precedenti in Nazionale.

Dopo la dura replica di Super Mario, i due compagni di Nazionale sono riusciti a fare pace con la collaborazione delle Iene.

Poi la pesante lite con Felipe Melo definito da Chiellini una “mela marcia”.

I due non hanno ancora fatto pace con Melo che ha accusato Chiellini di essere un codardo.

Poi il brasiliano gli ha ricordato le sue sconfitte più celebri contro di lui (Galatasaray-Juventus di Champions e Brasile-Italia di Confederations).

Oggi Chiellini è tornato a far discutere per il suo elogio al fallo di Sergio Ramos che ha infortunato gravemente Momo Salah.

Le parole del difensore della Juventus sono riportate da gazzetta.it.

“Sergio Ramos è il difensore più forte al mondo.

Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica.

Quello su Salah fu un colpo da maestro.

Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario”.