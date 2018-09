FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Momento toccante al 56′ di Fiorentina-Spal. Federico Chiesa segna il gol del 3-0, che chiude la partita, sotto gli occhi di papà Enrico, ex campione di Fiorentina, Parma e Nazionale Italiana, e corre ad abbracciare un raccattapalle. Si tratta del fratello Lorenzo, altro aspirante calciatore che è la stellina dei Giovanissimi Nazionali della Fiorentina. Una famiglia nel pallone, nel senso buono del termine.

Il bellissimo abbraccio di Federico Chiesa al fratello raccattapalle

Federico Chiesa scores a third for Fiorentina, and runs over to the sidelines to hug a ball boy who happens to be his younger brother. #FiorentinaSpal #SerieATIM #seriea pic.twitter.com/lMBjrOadbh

— CALCIO SQUARE (@calcio_square) 22 settembre 2018