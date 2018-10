ANSA/PAOLO MAGNI

VERONA – Chievo-Atalanta 1-5 (0-2). Chievo (3-4-2-1): Sorrentino 5,5, Bani 5, Rossettini 5, Barba 4, Depaoli 4,5, Rigoni 5 (36′ st Hetemaj sv), Radovanovic 5,5, Jaroszynski 5, Birsa 5, Pucciarelli 5 (9′ st Leris 5,5), Stepinski 5,5 (17′ st Meggiorini 6). (1 Semper, 16 Seculin, 12 Cesar, 13 Kiyine, 21 Burruchaga, 31 Pellissier). All.: Ventura 5

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5,5, Toloi 6, Palomino 6, Mancini 6, Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6,5 (27′ st Zapata sv), Gosens 7, Ilicic 7,5 (14′ st Pasalic 6), Gomez 6,5, Barrow 6 (34’st Rigoni sv). (1 Berisha, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 7 Reca, 21 Castagne, 13 Bettella, 53 Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina). All. Gasperini 7.

Arbitro: Rocchi di Firenze 6 Reti: 24′ pt De Roon, 27′ pt Ilicic, 5′ st Ilicic, 7′ st Ilicic, 26′ st Gosens, 38′ st Birsa (rigore). Angoli: 2-1 per l’Atalanta Recuperi: 2′ e 0 Espulso: al 40’pt Barba per doppia ammonizione. Ammoniti: Barba, Mancini, Bani Spettatori: 12 mila circa

** I GOL – 24′ pt: vantaggio dell’Atalanta. Ilicic sulla destra, ben servito da Freuler, prova a centrare, palla rinviata bassa ai limiti dell’area, Chievo colpevolmente troppo basso e gran destro di De Roon che si infila all’angolino alla destra di Sorrentino.

– 27′ pt: raddoppio orobico. Freuler trova tra le righe Ilicic, lo sloveno ha tutto il tempo di controllare, prendere la mira e dal limite trovare l’incrocio alla destra di Sorrentino. – 5′ st: triplica l’Atalanta. Depaoli perde una brutta palla in uscita e scatena il contropiede nerazzurro finalizzato dal sinistro dal limite di Ilicic

– 7′ st: poker atalantino. Tutto facile per la squadra di Gasperini, Barrow a sinistra per Gosens che serve in mezzo per Ilicic che deposita con facilita’ nella porta sguarnita.

– 26′ st: gran gol di Gosens. L’atalantino ruba palla a Depaoli, punta Bani e dal vertice sinistro dell’area piccola fa partire un sinistro devastante che si insacca sul palo opposto. – 38′ st: contatto tra Gollini e Meggiorini, per Rocchi il fallo e’ del portiere e dal dischetto Birsa spiazza Gollini.

Gli highlights di Chievo Verona-Atalanta 1-5