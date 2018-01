VERONA – La Juventus ha sudato sette camicie per vincere sul campo del Chievo Verona. I bianconeri sono passati in vantaggio con Sami Khedira solamente dopo che i veronesi erano rimasti in nove uomini per le espulsioni di Bastien, doppia ammonizione con ingenua trattenuta ai danni di Asamoah, e Fabrizio Cacciatore, cacciato dall’arbitro Maresca per il gesto delle manette di Mourinhiana memoria.

Video da Twitter.

Cacciatore sent off for dissent!! Chievo now down to 9 men!! #ChievoJuve pic.twitter.com/DdeijYjofF — Serie A News (@TransfersCalcio) 27 gennaio 2018