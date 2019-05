Chievo Verona, Sergio Pellissier è il nuovo direttore sportivo

VERONA – Il Chievo non si dimentica della sua bandiera e affida subito un incarico importante a Sergio Pellissier. Il ChievoVerona ha sollevato Giancarlo Romairone dall’incarico di direttore sportivo del Club, carica che ricopriva dalla stagione 2017/18. Al suo posto sarà nominato Sergio Pellissier, capitano che ha appena chiuso la lunga carriera con il club del presidente Campedelli.

Chievo Verona, il saluto all’ex ds Giancarlo Romairone. Ha pagato la retrocessione.

In una nota sul sito ufficiale la società gialloblù ha rivolto “a Giancarlo Romairone i ringraziamenti da parte di tutta la società, per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Sergio Pellissier è nato ad Aosta il 12 aprile del 1979, è il nuovo direttore sportivo del Chievo Verona al termine di una lunga carriera da calciatore professionista. Si è messo in evidenza tra le fila del Chievo Verona fino a diventare il capitano della squadra veneta.

Primatista di presenze con la società di Verona in A e in tutte le competizioni, è il miglior marcatore del club nel massimo campionato (112 reti) mentre in totale è preceduto solo da Bruno Vantini, autore di 159 gol. È inoltre il marcatore più prolifico del derby di Verona, in cui ha segnato 4 volte.