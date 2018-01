Chievo Verona-Udinese, VAR annulla gol di Cacciatore

17′ l’arbitro Chiffi si è consultato col VAR per esaminare la posizione di partenza di Cacciatore al momento del gol. Era fuorigioco, dunque tutto rimane immutato. Il Chievo è in vantaggio per 1-0. Cacciatore aveva segnato di testa su cross di Birsa. L’arbitro Chiffi annulla dopo l’intervento del Var.

VIDEO