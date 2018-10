VERONA – Esordio amaro per Gian Piero Ventura, sulla panchina del Chievo, travolto in casa per 5-1 dall’Atalanta. Per il suo ritorno alla guida di una squadra dopo il flop azzurro, Ventura sperava sicuramente in qualcosa di meglio, ma oggi ha girato tutto storto.

“Sul piano numerico -ha detto ai microfoni di Sky il tecnico- credo sia una partita che non si può neppure commentare. Non è stata neppure iniziata. Dopo 5 minuti si capiva che non c’erano possibilità. Volevamo giocare ma non c’era la serenità di fare anche la giocata più banale”.

“In questi primi sei giorni alla guida della squadra -ha spiegato Ventura- siamo partiti dal gioco e probabilmente è stato un errore. Per fare il gioco devi avere personalità e serenità. Bisognerà fare un passo indietro, ho sbagliato io”.

Per il futuro comunque Ventura ha le idee chiare: “Dobbiamo ripartire dalla serenità, dalla riconquista della cattiveria in campo, occorre anche una condizione fisica che lo permetta, oggi dopo mezzora alcuni giocatori erano già arrivati.

Da domani dovremo parlare un pò meno di gioco e un pò più di tutte quelle componenti basilari per una squadra di calcio, compattezza, serenità, cattiveria. Pensavo si potesse partire subito dal gioco, ma probabilmente è stato un errore”.

