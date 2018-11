ROMA – Domenico Di Carlo è il nuovo allenatore del Chievo.

Di Carlo, che si è liberato dal contratto che lo legava al Novara, ha firmato un contratto di sei mesi, più un sostanzioso bonus economico in caso di salvezza. Di Carlo guiderà a Veronello già oggi l’allenamento della squadra scaligera. E’ stata una scelta obbligata dopo l’addio di Ventura.

Di Carlo già in passato era stato al Chievo e aveva condotto la squadra ad una salvezza in una situazione parecchio complicata. Al momento il Chievo è ultimo in classifica con 0 punti (partito da -3) e a nove punti dalla salvezza. La prima partita di Di Carlo sarà tutt’altro che facile. Il Chievo, infatti, giocherà in trasferta contro il Napoli.