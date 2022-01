Christian Eriksen riparte dal Brentford: primo giocatore in Premier con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo

Christian Eriksen ripartirà dal Brentford, in Premier League. Il trequartista ex Inter, fermo dalla scorsa estate dopo l’arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia, ha firmato un contratto fino al termine della stagione con la squadra inglese.

Il danese passerà alla storia come il primo calciatore con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo a giocare in Premier League.

Le parole di Christian Eriksen

“Sono felice di annunciare che ho firmato con il Brentford – ha raccontato Eriksen in un video pubblicato dal club – Non vedo l’ora di iniziare, speriamo di vederci molto presto”.

Le parole dell’allenatore del Brentford, Thomas Frank

Eriksen troverà al Brentford Thomas Frank, danese come lui e suo allenatore in passato nella Danimarca Under 17: “Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Christian – ammette Frank – È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che l’ho allenato e da allora sono successe molte cose. Christian all’epoca aveva 16 anni ed è diventato uno dei migliori centrocampisti della Premier. Abbiamo colto un’incredibile opportunità, portando al Brentford un giocatore di livello mondiale. Non si allena con una squadra da sette mesi, ma ha lavorato molto da sola. È in forma, ma lavoreremo per farlo tornare al suo livello più alto. Mi aspetto che abbia un ottimo impatto nello spogliatoio”.